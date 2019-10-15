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Хороший доктор. Сериал (2017)

Хороший доктор. Сериал (2017) В многосерийном фильме «Хороший доктор» речь пойдет о талантливом враче. Его жизнь не была беззаботной, ему диагностировали синдром Саванта - особая форма аутизма с "островом гениальности". Люди, обладающие подобным «заболеванием» отличаются уникальными умственными способностями. Важнейший признак – невероятная феноменальная память и тонкое чувство сострадания к чужим трудностям, он чувствует их проблемы. Его история заставляет восторгаться этим необычным человеком, достигшим карьерных высот к своим годам. Несмотря на отклонения и особенности, Шон Мерфи занимает должность хирурга и спасает нуждающихся.

Но существует иная реальность, характеризующаяся разочарованием, потому что его личностное развитие застряло на этапе десятилетнего ребенка. Обучался он легко, информацию схватывал на лету, но его окружение ограничивалось операционной комнатой. За пределами этого помещения наладить взаимоотношения с обществом ему не удавалось. С парнем никто не вел душевных разговоров, не пытался его понять. Руководство больницы не отрицает его безграничных возможностей, но между членами совета возникают споры относительно его профессиональной пригодности. Как же сложится его будущее?

Год выпуска: 2017
Страна: США
Жанр: драма
Качество: Full HD 1080p
Перевод: Многоголосый
Продолжительность: 41 мин.
Премьера (РФ): 29 сентября 2017

Режиссер: Нестор Карбонелл, Джон Дал, Стивен ДеПол
В ролях: Фредди Хаймор, Николас Гонсалес, Антония Томас, Чуку Моду, Бо Гарретт, Тэмлин Томита, Хилл Харпер, Ричард Шифф, Грэм Верчир, Дилан Кингуэлл

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15-10-2019, 17:30
Комментарии 1
Гость Владимир 23 октября 2019 13:15 | Комментов: 0 [цитировать]

Удивительный сериал, Спасибо !!! Советую всем фанатам Хауса =)
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